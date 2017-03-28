دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأربع مباريات دولية قادمة مع منتخب بلاده، وذلك على خلفية إهانته للحكم المساعد في مباراة الأرجنتين وتشيلي، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة أمريكا الجنوبية، وذلك وفقا لما أعلنها الاتحاد عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء.

وقال فيفا في الخبر الذي نشره على موقعه "قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بناء على المادتين الـ77 و الـ108، في ميثاق الانضباط وذلك على إثر الحادثة التي شهدتها مباراة المنتخبين الأرجنتيني والتشيلي في تصفيات كأس العالم 2018، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لأربع مباريات قادمة بالإضافة إلى تغريمه بـ 10 آلاف فرانك سويسري".

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القرار بني على أن ميسي وجه ألفاظا مهينة للحكم المساعد في تلك المباراة، وهو الأمر الذي يخالف المادة رقم 57 في قانون الانضباط الذي وضعه فيفا.

وأكد فيفا أن أول مباراة سيتم إيقاف النجم الأرجنيتين فيها، هي مباراة الأرجنتين مع بوليفيا والتي ستلعب الثلاثاء، على أن يتم إيقافه في المباريات الثلاث التالية.

وختم الاتحاد الدولي لكرة القدم الخبر الرسمي الذي نشره على موقعه بالتأكيد على أنه تم إخبار اللاعب والمنتخب الأرجنتيني بهذا القرارا، وهو الأمر الذي سيشكل ضربة قوية للأرجنتين في مشوار التصفيات.