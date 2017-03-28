دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خيب المنتخب القطري آمال جماهيره وودع تصفيات كأس العالم 2018، بعد أن خسر أمام أوزبكستان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية، طشقند، لينتهي بذلك حلم الجماهير القطرية التي كانت تعلق الآمال على أن يتأهل منتخب بلادها إلى المونديال القادم قبل أن تستضيف قطر كأس العالم 2022.

فعلى أرضية ملعب "بونيودكور"، انتهى الشوط الاول سلبي النتيجة بين الفريقين، إذ لم ينجح الفريقان في تشكيل خطورة كبرى على مرمى كل منهما.

وفي الشوط الثاني، تحصل المنتخب الأوزبكي على ركلة حرة مباشرة، ترجمها اللاعب عادل أحمدوف، إلى الهدف الأول والوحيد في المباراة عند الدقيقة 66.

ورغم الفرص الكثيرة التي سنحت لـ"العنابي" القطري، إلا أن المهاجمين لم يستغلوا الفرص ولم ينجحوا في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لصالح المنتخب الأوزبكي.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد المنتخب القطري عند النقطة الرابعة، ليودع مشوار المنافسة على التأهل لكأس العالم، بعد أن أصبخ الفارق بينه وبين المراكز المؤهلة للمونديال 11 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات على النهاية.