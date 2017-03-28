دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب السعودي على ضيفه العراقي بهدف نظيف على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، لكنه خسر صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2018، وذلك بعد أن تفوق المنتخب الياباني عليه بفارق الأهداف.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين السعودية والعراق، إذ كان الأخضر السعودي قريبا من تسجيل الهدف الأول في مرمى "أسود الرافدين"، لكن الدفاع العراقي حال دون ذلك.

وفي الشوط الثاني، فك أصحاب الأرض شيفرة دفاع الضيوف، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول عبر لاعب نادي الهلال يحيى الشهري، عند الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بهدف نظيف للمنتخب السعودي.

وبهذا الفوز، وصل السعوديون إلى نقطتهم رقم 16 في المجموعة الثانية، متقاسمين الصدارة مع اليابان، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف بعد فوزه على تايلاند بأربعة اهداف نظيفة، في وقت سابق، الثلاثاء.

يذكر أن المنتخب العراقي قد ودع مشوار المنافسة على التصفيات بعد أن أصبح الفارق بينه وبين المركزين المؤهلين للمونديال 12 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات على النهاية.