دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحل المنتخب السوري ضيفاً على نظيره الكوري الجنوبي، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك في مباراة معقدة على "نسور قاسيون" الذين يسعون إلى تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل للمنافسة بقوة على المراكز المؤهلة مباشرة لمونديال روسيا أو على المركز الثالث المؤهل للملحق على أقل تقدير.

مواجهات الفريقين عبر التاريخ

تواجه المنتخبان في سبع مباريات سابقة، نجح الكوريون في حسم ثلاث منها لصالحهم، في حين فازت سوريا في واحدة وحدث التعادل في ثلاث مناسبات، وسجل "الشمشون" الكوري سبعة أهداف في مرمى النسور، في حين سجلت سوريا أربعة أهداف في مرمى كوريا.

أما على مستوى التصفيات، فالتقى الفريقان في مباراة سابقة واحدة، وذلك في مرحلة الذهاب لتصفيات الحالية، في ماليزيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وضعية الفريقين في المجموعة

يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط، من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارتين، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن المتصدر، المنتخب الإيراني.

من جانبه، يحتل المنتخب السوري المركز الرابع في المجموعة برصيد ثماني نقاط، من انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارتين، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث، أوزبكستان.

من سيغيب عن النسور في هذه المباراة

سيفتقد المنتخب السوري خدمات نجم دفاعه، عمرو ميداني، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وهو اللاعب الذي تألق في مباراة أوزبكستان وكان أحد أفضل اللاعبين فيها، وهذا هو الغياب الوحيد عن تشكيلة المدرب أيمن الحكيم.

أين ومتى؟

ستقام المباراة على أرضية ملعب "سيؤول كأس العالم" في العاصمة الكورية، سول، وسيُلعب اللقاء عند الساعة 12 بتوقيت غرينيتش.