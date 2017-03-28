دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب السوري أمام مستضيفه الكوري الجنوبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "كأس العالم" في العاصمة الكورية، سيول، بهدف نظيف، رغم الأداء المميز الذي قدمه في المباراة، وذلك في الجولة الثانية من إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا.

لم ينتظر الكوريون طويلا حتى تقدموا بالهدف الأول الذي سجله المدافع هونغ جيونغ هو، عند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، ليحاول السوريون بعد ذلك تسجيل هدف التعادل لكن قلة التركيز حرمتهم من ذلك في حين لم يشكل الكوريون خطورة كبيرة على المرمى السوري، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، ظهر "نسور قاسيون" بمستوى أفضل من سابقه، إذ شكلوا خطورة على المرمى الكوري في عدة مناسبات ولكن أخطر فرصين أهدرهما النجم فراس الخطيب، فتصدى لواحدة من كراته الحارس الكوري وارتطمت الثانية في العارضة، في وقت تألق فيه الحارس السوري إبراهيم عالمة في إنقاذ الشباك السورية من هدف كوري ثان في مناسبتين، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، وصل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نقطته الـ13، محتلا المركز الثاني، خلف المنتخب الإيراني بنقطة واحدة، مع تبقي مباراة للأخير أمام الصين في وقت لاحق الثلاثاء، في حين تجمد رصيد المنتخب السوري عند النقطة الثامنة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان، التي ستلاقي قطر في وقت لاحق، الثلاثاء، كذلك.

يذكر أن هذا هو الفوز التاريخي الرابع لكوريا على سوريا، والأول في تصفيات كأس العالم، في حين بقيت سوريا بانتصار وحيد عبر التاريخ على الكوريين، وتعادل وحيد في التصفيات.