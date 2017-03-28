دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مباراة للنسيان، خسر المنتخب الإماراتي مباراته أمام نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سيدني"، ليصعب مهمة المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر على نفسه، بل تعقدت حسابات المنافسة على المركز الثالث المؤهل للملحق كذلك بالنسبة للأبيض.

لم يقدم الإماراتيون الأداء المرجو منهم في الشوط الأول، فلم ينجحوا في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى أستراليا، بل أنهم تلقوا الهدف الأول عند الدقيقة السابعة عبر جاكسون إيرفين، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال كثيرا، وذلك بسبب عدم ظهور نجوم المنتخب الإماراتي بمستواهم المعهود، وعلى رأسهم عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل، لتستقبل شباك الحارس المخضرم علي خصيف الهدف الثاني عند الدقيقة 78، عبر ماثو ليكي، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالح أستراليا.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الأبيض الإماراتي عند النقطة التاسعة، محتلا المركز الرابع، في حين وصل المنتخب الأسترالي إلى النقطة 13، محتلا المركز الثالث في المجموعة الثانية مناصفة مع اليابان والسعودية، اللذين لا زال يمتلك كل منهما مباراة في وقت لاحق الثلاثاء.

وصعب المنتخب الإماراتي مهمة التأهل لكأس العالم على نفسه، إذ أصبح يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث القادمة بالإضافة إلى أن يخسر المنتخب الأسترالي مباراتين، أو يخسر في واحدة ويتعادل في أخرى، كي يحتل الأبيض المركز الثالث والمؤهل للملحق.