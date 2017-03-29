دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– كرمت مدينة فونشال في جزيرة ماديرا البر تغالية نجمها الأول وأسطورتها، كريستيانو رونالدو، بتسمية مطار ماديرا الدولي في فونشال، مطار "كرستيانو رونالدو الدولي"، وذلك تكريما لجهوده والإنجازات التي حققها عبر مسيرته المميزة في عالم كرة القدم.

وعن هذا التكريم، قال رونالدو "إطلاق اسمي على المطار، هو أمر مميز بالنسبة لي، الجميع يعلم أنني فخور ببلدي وبمدينتي على وجه التحديد".

وأجاب على سؤال أحد الصحافيين قائلا "يا صديقي، أنا لم أطلب أن يسمى المطار باسمي، ولكنني لست منافقا أنا سعيد وفخور بذلك"، حسب تعبيره.

ووجه صاروخ ماديرا الشكر لحكومة مدينته قائلا "شكرا جزيلا لعمدة المنطقة ميغيل ألبيكيركي، لامتلاكه الشجاعة الكافية للقيام بهذه الخطوة"، حسبما أكد.

وأثار التمثال الذي صمم لرونالدو بهذه المناسبة سخرية عدد من الصحافيين، إذ قال داني والكر، الصحافي في قناة BBC البريطانية "هذا ما يحدث عندما ترسل صورة نايل كوين (لاعب إيرلندي شمالي) بدلا من كرسيتيانو رونالدو، للرجل الذي يقوم بصناعة التمثال"، حسب تعبيره.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحمل فيها معلم في جزيرة ماديرا اسم رونالدو، فقد افتتح هو بنفسه فندقه الخاص في الجزيرة وأسماه فندق كريستيانو رونالدو، كما أنشئ له متحفا يحمل اسمه كذلك.