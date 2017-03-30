دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد مقاعد قارتي آسيا وأفريقيا في كأس العالم 2026، إذ ارتفعت عدد المقاعد الآسيوية إلى ثمانية مقاعد وتسعة لأفريقيا، مما يعطي فرصة أكبر للدول العربية في التأهل. كما منحت أوروبا 16 مقعدا، وأمريكا الجنوبية ستة مقاعد ونفس العدد لأمريكا الشمالية ومقعد لأوقيانوسيا، بالإضافة إلى مقاعد الملحق ومقعد البلد المضيف بعد زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48 منتخبا.

ونشر "فيفا" في بيان على موقعه الرسمي قرار مجلسه الذي تقرر فيه زيادة عدد مقاعد قارة آسيا من أربعة مقاعد ونصف المقعد إلى ثمانية مقاعد مباشرة.

أما المقاعد الأفريقية، فقد زاد عددها من خمسة مقاعد مباشرة إلى تسعة مقاعد، في حين ارتفع عدد مقاعد اوروبا من تسعة مقاعد مباشرة بالإضافة إلى أربعة مقاعد من الملحق حاليا، إلى 16 مقعدا مباشرا.

وحصلت أمريكا الجنوبية ستة مقاعد بدلا من أربعة مقاعد ونصف المقعد، وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا الشمالية التي منحت ستة مقاعد مباشرة بدلا من ثلاثة مقاعد ونصف المقعد حاليا.

وسيتم رسميا تأكيد هذا القرار في الاجتماع الذي سيعقد في البحرين قبل الكونغرس رقم 67 بثلاثة أيام، وذلك في شهر مايو/أيار القادم.

يذكر أن كأس العالم 2026 سيشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا يشاركون حاليا في المونديال، كما سيلعب بنظام مختلف عن نظام بطولات كأس العالم المعتادة.