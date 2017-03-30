بيريز يرد على بيكيه: القيم الرياضية في "DNA" الريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بشكل غير مباشر على التصريحات التي أدلى بها مدافع برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه، سابقا، والتي انتقد فيها قيم الريال، ليرد عليه الأول مشددا على أن القيم الرياضية هي أكثر ما يتميز به فريق العاصمة الإسبانية.

وقال بيريز، خلال الحفل الذي أقيم احتفالا بالتعاون بين الفريق الملكي وشركة "تيليفونيكو" للاتضالات "أهلا بكم إلى المكان الذي تعد القيم الرياضية أهم ما فيه".

وأضاف رئيس الريال: "اليوم نحن أمام تشكيلتين (فريقي كرة القدم وكرة السلة)، حققتا 20 بطولة أوروبية، وبسببهما، كسب نادينا الاحترام، ولكننا نحترم أيضا بسبب قيمنا التي تعتبر في (الحمض النووي) DNA النادي"، حسب تعبيره.

وتمنى بيريز أيضا يوم ميلاد سعيد لقائد الفريق الملكي ونجم دفاعه، سيرجيو راموس، الذي أتم الثلاثاء عامه الـ31، وأكد أن الفريق سينافس بقوة خلال الفترة المقبلة على بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان بيكيه قد صرح على هامش مباراة المنتخب الإسباني ونظيره الفرنسي، ردا على سؤال أحد الصحافيين عن أن أسطورة الريال سابقا، راؤول غونزاليس، لا يستبعد العمل في برشلونة في المستقبل، قائلا "أنا لا أحب قيم ريال مدريد، رغم أن لدي عدد من الأصدقاء الذين يلعبون للنادي وأنا أحترمهم".

وأضاف المدافع الكتالوني "لا أشك في إخلاص راؤول لريال مدريد، لكنني لن أعمل لريال مدريد في يوم من الأيام"، كما انتقد إدارة النادي الملكي وعلى رأسها فلورنتينو بيريز بطريقة غير مباشرة.

يذكر أن تصريحات بيكيه أشعلت حربا بين الصحافة المدريدة ونظيرتها الكتالونية، إذ شنت الصحف المدريدة هجوما حادا على اللاعب الإسباني، في وقت دافعت فيه الصحف الكتالونية عن اللاعب ووصفته بالشجاع.