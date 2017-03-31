دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستضيف ملعب "أنفيلد رود" في مدينة ليفربول، السبت، ديربي "الميرسي سايد" بين قطبي المدينة، ليفربول وإيفرتون، خلال مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، نستعرض لكم نبذة عن هذا الديربي التاريخي بين الفريقين الأقوى في المدينة البريطانية.

نبذة تاريخية

أنشئ نادي ليفربول على إثر خلاف نشب بين رجل يدعى جون هولدينغ ومسؤولي نادي إيفرتون، إذ كان هولدينغ رئيسا للنادي ومالكا لأرض "الأنفيلد" الذي لعب الفريق الأزرق على أرضه لمدة ثماني سنوات قبل أن ينتقل إلى ملعب "غوديسون بارك" وذلك في عام 1892.

بالمقابل، قام هولدينغ بإنشاء نادي ليفربول الذي أصبح يلعب في الأنفيلد في مارس/آذار من عام 1892، ونال الاعتراف الرسمي بعد ذلك بثلاثة أشهر.

التقى الفريقان للمرة الأولى في 13 أكتوبر/تشرين ثاني من عام 1894، وانتهت المباراة بفوز إيفرتون بثلاثة أهداف نظيفة، قصة 226 لقاء جمع الناديين العريقيين.

فاز ليفربول في 91 لقاء، في حين نجح إيفرتون في تحقيق الفوز بـ66 مواجهة وحدث التعادل في 71 لقاء، وكانت أكبر نتيجة شهدتها مواجهات الفريقين، فوز ليفربول بسداسية نظيفة، عام 1935.

أرقام للتاريخ

يعد النجم الويلزي أيان راش، الهداف التاريخي لديربي "الميرسي سايد"، إذ سجل 25 هدفا في مرمى إيفرتون جين كان لاعبا لليفربول، في حين كان الويلزي الآخر نيفيل سوثهيل أكثر اللاعبين ظهورا في الديربي عبر التاريخ، إذ كان لاعبا لإيفرتون بين عامي 1981 و1998.

سجل ليفربول 319 هدفا في مرمى إيفرتون عبر التاريخ، في حين سجل الأخير 257 هدفا في مرمى ليفربول، كما لم ينجح إيفرتون بالفوز على ليفربول منذ عام 2010، حين هزمه بهدفين نظيفين في "غوديسون بارك".

وضعية الفريقين الحالية

يحتل المارد الأحمر، ليفربول، المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، في حين يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 50 نقطة.

لم يخسر ليفربول في آخر ثلاث مباريات في الدوري، إذ تعادل مع مانشستر سيتي وفاز على أرسنال وبيرنلي على التوالي، في وقت فاز فيه إيفرتون بآخر مباراتين على ويست بروميتش وهال سيتي على الترتيب.

يتفوق ليفربول على إيفرتون على صعيد الهجوم خلال الموسم الحالي، إذ سجل الفريق 61 هدفا مقابل 51 لإيفرتون، في حين يتفوق الأخير دفاعيا، إذ تلقت شباكه 30 هدفا مقابل 36 كرة هزت شباك ليفربول.