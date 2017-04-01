دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقم الهلال من غريمه التقليدي النصر بعد أن هزمه بهدفين نظيفين ليقصيه من ربع نهائي كأس الملك، ويبلغ نصف النهائي، وذلك بعد أن سجل الزعيم هدفين في آخر دقائق المباراة إثر تألق الأسطورة محمد الشلهوب وصناعته للهدفين.

انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين في ديربي العاصمة السعودية، الرياض، والذي أقيم على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة.

وفي الشوط الثاني، ظهرت خبرة الشلهوب الذي صنع الهدف الأول للاعب اليوناني نيكولاس ميليسي، عند الدقيقة 80، ولم يكتفي اللاعب المخضرم بصناعة الهدف الأول، بل عاد وصنع الثاني للاعب السوري عمر خريبين، الذي أطلق رصاصة الرحمة على النصر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، وصل فريق "الموج الأزرق" إلى المربع الذهبي للبطولة، ليلتقي بالتعاون، في حين سيلاقي الفائز من مباراة الأهلي وفريق وج، نادي الفيصلي في المباراة نصف النهائية الثانية.

يذكر أن "العالمي" كان قد أقصى الهلال من نصف نهائي بطولة كأس ولي العهد، بعد أن فاز عليه بهدفين نظيفين، لكن الهلال انتقم لنفسه في مباراة السبت.