دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سقط المتصدر، تشيلسي على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه اللندني الآخر، كريستال بالاسن بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المرة الثانية على التوالي التي يهزم فيها تشيلسي أمام هذا الفريق على أرضه وبنفس النتيجة.

تقدم أصحاب الأرض أولا عبر نجم الوسط الإسباني سيسك فابريغاس، عند الدقيقة الخامسة من عمراللقاء، قبل أن يتعادل كريستال بالاس عبر الإنجليزي ويلفريد زاها بعدها بأربع دقائق.

قلب الضيوف النتيجة على أصحاب الأرض، عندما سجلوا الهدف الثاني، بعد هدف التعادل بدقيقتين عبر المهاجم البلجيكي، كريستيان بينتيكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، حاول تشيلسي بقوة العودة في المباراة، لكن دفاعات الضيوف كانت محصنة ولم تسمح لمهاجمي "أسود غرب لندن" بالوصول إلى مرماهم، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الضيوف.

وبهذه الخسارة، تحمد رصيد أبناء المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، عند النقطة 69، في الصدارة، ولكن صاحب المركز الثاني، توتنهام هوتسبرز، قلص الفارق معه إلى سبع نقاط، بعد ان فاز على بيرنلي بهدفين نظيفين، في حين ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 31 نقطة في المركز الـ16، ليبتعد عن منطقة الهبوط.

من جانبه، تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب أولد ترافورد"، ليرتفع رصيد اليونايتد إلى 53 نقطة في المركز الخامس مع تبقي مباراتين مؤجلتين للشياطين الحمر، في وقت وصل رصيد ألبيون إلى 44 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن تشيلسي خسر جميع مبارياته الأربع في الدوري الإنجليزي الممتاز في العاصمة البريطانية لندن، إذ خسر أمام ليفربول على أرضه، وأمام أرسنال في ملعب "لإمارات"، وأمام توتنهام في "وايت هارت لين"، وأخيرا أمام كريستال بالاس على أرضه.