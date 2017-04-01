دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثبت ليفربول مرة أخرى علو كعبه على إيفرتون وحقق فوزا آخر عليه، بعد أن هزمه بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في ديربي "ميسرسي سايد" على أرضية ملعب "أنفيلد رود"ن ليصل إلى نقطته رقم 59، لينتزع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا من مانشستر سيتي ويتقاسم المركز الثاني مع توتنهام هوتسبرز بشكل مؤقت كذلك.

ففي الديربي الأكبر في مدينة ليفربول، تقدم أصحاب الأرض مبكرا عبر نجم هجومهم السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، لكن إيفرتون عاد وتعادل عند الدقيقة 28 عبر اللاعب الإنجليزي ماثيو بينينغتون.

لم يقبل ليفربول أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل، بل عاد وسجل هدف التقدم عبر الساحر البرازيلي فيليبي كوتينيو، عند الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح قطب المدينة الأحمر.

وفي الشوط الثاني، أراد المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب، أن يقتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث، وهو ما نجح في تحقيقه عند الدقيقة 60، عبر البديل البلجيكي ديفوك أوريجي، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح ليفربول.

وبهذا الفوز، وصل المارد الأحمر إلى نقطته رقم 59 محتلا المركز الثالث مؤقتا، بعد ان تفوق على السيتي بنقطتين، ومعادلا نقاط صاحب المركز الثاني، توتنهام، مع تفوق الأخير بفارق الأهداف وبقاء مباراة سيلعبها في وقت لاحق السبت أمام بيرنلي.

من جانبه، تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة رقم 50 في المركز السابع الذي لن يخسره في هذه الجولة، لأن ملاحقه ويست بروميتش ألبيون يبعد عنه بفارق ست سبع نقاط.

يذكر أن كلوب حقق رقما قياسيا بفوزه على إيفرتون في ثلاث مباريات متتالية، وهو المدرب الأول الذي يحقق هذا الرقم في تاريخ ليفربول.