دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي باريس سان جيرمان، السبت، بنظيره موناكو في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، على أرضية ملعب "بارك أولمبيك ليون" في مدينة ليون الفرنسية، في اللقاء الذي سيشهد تتويج أخد الفريقين بأولى بطولات الموسم الحالي في فرنسا بين متصدر الدوري حاليا ووصيفه.

يقدم موناكو أحد أفضل مواسمه عبر التاريخ في الموسم الحالي، إذ يتصدر الدوري الفرنسي برصيد 71 نقطة، مسجلا رقما قياسيا بعدد الأهداف، إذ سجل مهاجموه 87 هدفا في 30 مياراة.

أما على الصعيد الأوروبي، فيحمل أبناء الإمارة، الراية الفرنسية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن اقصوا مانشستر سيتي من دور الـ16 ليكون موناكو، الفريق الفرنسي الوحيد في ربع النهائي، الذي سيلاقي فيه نادي بروسيا دورتموند الألماني.

من جانبه، لا يقدم باريس سان جيرمان أفضل مواسمه خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 68 نقطة، وهو الذي حقق لقب الدوري في آخر أربعة مواسم.

أوروبيا، خسر الفريق الباريسي بطريقة درامية محزنة، أمام برشلونة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد ان فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن يخسر في الإياب بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ليودع البطولة من الباب الصغير في ليلة "الريمونتادا".

لم ينجح أمراء باريس في الفوز على موناكو في آخر ثلاث مواجهات جمعت الفريقين، إذ فاز الأخير في مباراتين وحدث التعادل الإيجابي بهدف لمثله في آخر مباراة جمعت الفريقين.

يملك الفريق الباريسي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية، إذ حقق اللقب في ست مناسبات، في حين فاز موناكو باللقب في مرة وحيدة.

سيراهن أبناء الإمارة على مهاجمهم الكولومبي راداميل فالكاو، ونجمهم الفرنسي الواعد كيليان مبابي، في حين سيعتمد الفريق الباريسي على الأوروغوياني إدينسون كافاني والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والألماني جوليان دراكسلر.