دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- انتهت قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين أرسنال ومانشستر سيتي، على ارضية ملعب "الإمارات"، ليخسر السيتي المركز الثالث لصالح ليفربول، في وقت بقي فيه أرسنال في المركز السادس في ترتيب "البريميرليغ"، فكيف جاء اللقاء؟

تقدم السيتي مبكرا عبر المهاجم الألماني الشاب لوروي ساني، عند الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، وحافظ الضيوف على تقدمهم حتى الدقيقة 40، حين سجل ثيو والكوت هدف التعادل لأرسنال.

ظهر المهاجم الأرجنتيني المتألق للسيتي، سيرجيو أغويرو، وسجل هدف التقدم لفريقه بطريقة مميزة عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد للسيتي.

وفي الشوط الثاني، عاد المدافع الألماني للفريق اللندني شكوردان موستافي، وسجل هدف التعادل لفريقه، عند الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، خسر السيتي المركز الثالث لصالح ليفربول، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 58 نقطة، في حين بقي أرسنال سادسا، برصيد 51 نقطة في ترتيب الدوري.

وقال المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين فينغر إن المباراة كانت "اختبارا ذهنيا"، مشيرا إلى أن فريقه افتقد الثقة قليلا، ولكنه أظهر قوة ذهنية في العودة باللقاء.

يذكر أن هذه المواجهة كانت الأولى لمدرب السيتي بيب غوارديولا على أرضية ملعب "الإمارات" وهو على رأس الكادر الفني لمواطني مانشستر.