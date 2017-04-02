دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن، قمة مباريات الحولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين أرسنال ومانشستر سيتي، وذلك في مباراة الفرصة الأخيرة لأصحاب الأرض من أجل المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما هو اللقاء الذي سيسعى فيه الضيوف لمصالحة جماهيرهم الغاضبة من نتائج الفريق السيئة خلال الفترة الماضية.

يسعى أرسنال إلى عدم إهدار النقاط أمام السيتي على أرضه وبين جماهيره، خصوصا وأنه بات يقبع في المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له باستثناء قمة الأحد،وهو ما قد يسمح له بالوصول إلى النقطة 59 والمنافسة على المركز الثالث في حال فوزه في المباريات الثلاث.

من جانبه، يطمح "مواطنو مانشستر" إلى خطف النقاط الثلاث من ملعب الإمارات لاستعادة المركز الثالث الذي خطفه منهم ليفربول بفوزه على إيفرتون في ديربي "ميرسي سايد"، السبت، فإذا ما خسر السيتي مباراة أرسنال سيعرض نفسه لخطر خسارة المركز الثالث لصالح مانشستر يونايتد، إذ يمتلك الفريقان مباراة مؤجلة والفارق بينهما أربع نقاط.

ويشتعل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بين السيتي واليونايتد وليفربول وتوتنهام وأرسنال، لذلك قد تشكل هذه المباراة منعرجا في اللمعركة الدائرة على هذه المراكز.

خسر أرسنال آخر مباراتين له في "البريميرليغ" أمام ليفربول وويست بروميتش ألبيون، في حين تعادل السيتي في آخر مباراتين له كذلك أمام ستوك سيتي وليفربول على الترتيب.

أما على مستوى المواجهات المباشرة، فلم ينجح أرسنال في هزيمة السيتي منذ ديسمبر/كانون أول من عام 2015، في حين فاز أبناء مانشستر في آخر مباراة جمعت الفريقين بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب خلال الموسم الحالي، وفي حال كرر الفريق السماوي فوزه على أرسنال ستكون هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها أبناء مانشستر بالفوز على أرسنال في مباراتين متتاليتين.

وستكون هذه المباراة هي الزيارة الأولى للمدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى ملعب الإمارات وهو مدربا للسيتي، وقال عن هذه الزيارة في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة "ذهبت إلى ملعب الإمارات مع برشلونة وبايرن ميونخ وكانت المواجهة دائما صعبة"، حسب تعبيره.

وعن غضب جماهير أرسنال من مدربها الفرنسي أرسين فينغر، أكد غواردويلا أن "الجماهير ستكون سعيدة حين يبدأ فينغر في تحقيق الانتصارات مع أرسنال مجددا"، حسبما أكد.

بالمقابل، أكد فينغر أن الثقة بالنفس وتوحيد الصفوف هي السبيل لاستعادة المستوى المفقود والفوز على السيتي، مؤكدا أن فريقه مقنع هجوميا ولكنه أقل إقناعا على المستوى الدفاعي.

يذكر أن هذه المواجهة ستكون الثانية بين فيغنر وغوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد ان تفوق الأخير في أول مواجهة جمعت المدربين الكبيرين على أرضية ملعب "الاتحاد".