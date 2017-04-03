دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- اكتسح برشلونة مضيفه غرناطة برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، في وقت كان قد فاز فيه ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك ضمن مباريات الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ففي مباراة برشلونة وغرناطة، تقدم الفريق الكتالوني أولا عبر النجم الأوروغوياني لويس سواريز، عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، انتفض غرناطة وسجل هدف التعادل عبر الفرنسي جيريمي باغو، عند الدقيقة 50، لكن البديل الإسباني لبرشلونة، باكو ألكاسير، سجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 64.

طرد اللاعب النيجيري أوتشي أغبو، من جانب غرناطة عند الدقيقة 82، ليتلقى فريقه هدفين بعد ذلك، سجل أولهما ندافع غرناطة الفرنسي ماثيو سونييه، عند الدقيقة 83، وسجل الثاني النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الرابع والأخير في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الكتالوني.

من جانبه، اكتسح ريال مدريد أيضا ضيفه ديبورتيفو ألافيس في مباراة أقيمت في وقت سابق الأحد، بثلاثية نظيفة، إذ تقدم الريال عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عند الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للفريق الملكي.

وفي الشوط الثاني، أضاف الريال الهدف الثاني عبر النجم الإسباني فرانسيسكو إيسكو، عند الدقيقة 85، قبل أن يختتم المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف نظيفة للريال.

وبهاتين النتيجتين، حقق الريال نقطته رقم 68، في حين وصل برشلونة إلى النقطة رقم 66، في حين خطف أتلتيكو مدريد المركز الثالث من إشبيلية بعد فوزه على ملقا بهدفين نظيفين، ووصوله للنقطة رقم 58. متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الأندلسي.

يذكر أن برشلونة فاز بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي غاب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما خسر جهود لاعب وسطه البرازيلي رافينيا ألكانتارا الذي تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى خلال المباراة وتم اتسبداله.