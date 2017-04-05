دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "كامب نو" مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة وإشبيلية ضمن مباريات الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، في حين سيحل ريال مدريد ضيفا على ليغانيس ضمن منافسات نفس الجولة التي قد تلعب دورا هاما في تحديد مسار اللقب خلال الأسابيع المقبلة.

ففي قمة مباريات هذه الجولة، سيواجه صاحب المركز الثاني، برشلونة نظيره إشبيلية، وذلك بعد أن فاز الفريق الكتالوني في مباراة الذهاب بين الفريقين بهدفين مقابل هدف وحيد.

يمر الفريق الكتالوني بفترة جيدة على مستوى الدوري منذ جولتين إذ تغلب على فالنسيا بأربعة اهداف مقابل هدفين، وفاز على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأسبوع الماضي، ليبقى يلاحق ريال مدريد ويزاحمه على الصدارة.

من جانبه، عانى إشبيلية في آخر أربع جولات، إذ تعادل أمام ديبورتيفو ألافيس وليغانيس وسبورتينغ خيخون، كما خسر من أتلتيكو مدريد، ولم يسجل في هذه المباريات سوى ثلاثة أهداف، الأمر الذي لم يحدث للفريق طيلة الموسم الحالي.

ويعود آحر انتصار لإشبيلية على برشلونة في ملعب "كامب نو" إلى عام 2010، حين فاز عليه بكأس الملك بهدفين مقابل هدف وحيد، في حين يعود آخر فوز للفريق الأندلسي على أبناء كتالونيا في الدوري إلى عام 2015.

وكان برشلونة قد حقق الفوز في آخر خمس مباريات حمعت الفريقين في جميع البطولات، وهو الأمر الذي يأمل أبناء كتالونيا في الحفاظ عليه وزيادة عدد انتصارتهم المتتالية على إشبيلية إلى ستة انتصارات.

في المباراة الأخرى، سيحل الريال ضيفا على ليغانيس، في مباراة سيغيب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله الويلزي غاريث بيل، لأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يريد إراحتهما قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري السبت المقبل وموقعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

ويحتل الفريق الملكي المركز الصدارة برصيد 68 نقطة مبتعدا عن برشلونة بنقطتين مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام سيلتا فيغو، وهي المباراة التي ستشكل فرصة ثمينة بالنسبة للفريق الملكي لتوسيع الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط.