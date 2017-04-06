مصر تحافظ على صدارة العرب وسوريا تقفز 15 مركزا في تصنيف "فيفا"
الفيفا: مصر تتصدر العرب وسوريا تقفز 15 مركزا
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و3 دقائق.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد تصنيف شهر مارس/آذار والذي أعلنه الاتحاد الدولي، الخميس، تغييرات عدة على مستوى ترتيب الفرق العربية على المستوى العالمي والآسيوي والأفريقي، إذ تقدم المنتخب المصري للمركز الـ19 على المستوى العالمي وبقي الأول عر بيا وأفريقيا، في حين تقدم المنتخب السعودي للمركز 52 عالميا والخامس آسيويا والثالث عربيا بعد مصر وتونس، في حين قفز المنتخب السوري 15 مركزا، محتلا المركز الـ80 عالميا والثامن آسيويا، والسابع عربيا، في حين تصدرت البرازيل التصنيف للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وجاءت الأرجنتين في المركز الثاني.
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