دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف أتلتيكو مدريد نقطة التعادل في الدقائق القاتلة من ريال مدريد، في "ديربي مدريد" الذي أقيم السبت على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليؤكد تفوقه على الريال في آخر أربع مباريات جمعت الفريقين على أرضية هذا الملعب.

سيطر الأتلتيكو على مجريات اللعب في بداية الشوط الأول، لكن سرعان ما انتفض الريال وبدأ بشن هجمات متتالية على مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك، لكن الأخير تألق في التصدي لهجمات الريال كما أنقذ المدافع المونتنيغري ستيفان سافيتش فرصة محققة للنجم الرتغالي كريستيانو رونالدو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تعلم الفريق الملكي من أخطاء الشوط الأول، وسجل الهدف الأول عبر مدافعه البرتغالي كيبلر بيبي عند الدقيقة 52، ليعود فريق المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان للوراء دون ان يضغط لتسجيل الهدف الثاني وإنهاء المباراة، كما اختفى رونالدو وبيل وبنزيما، ولم يظهروا بمستوى الشوط الأول.

وعند الدقيقة 85، عاقب النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، أصحاب الأرص على تراجعهم بعد تسجيل الهدف، وذلك بعد أن سجل هدف التعادل لفريقه بطريقة مميزة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

وبهذا التعادل، عرض ريال مدريد نفسه لخسارة الصدارة، إذ وصل لنقطته رقم 72، على بعد ثلاث نقاط من برشلونة الذي سيلاقي ملقا في وقت لاحق السبت، ما يعني أن برشلونة سيعادل نقاط الريال في حال فوزه، وبالتالي سيتقاسم الصدارة معه.

يذكر أن أتلتيكو مدريد لم يخسر في آخر أربع مباريات له على ارضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، إذ فاز في آخر ثلاثة لقاءات وتعادل في مباراة السبت.