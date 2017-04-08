مهمة صعبة لبرشلونة أمام ملقا في ملعب "روزاليدا"
مهمة صعبة لبرشلونة أمام ملقا في "روزاليدا""
رياضة
آخر تحديث السبت, 08 ابريل/نيسان 2017; 03:27 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحل العملاق الكتالوني، برشلونة، ضيفا ثقيلا على ملعب "روزاليندا" في مدينة ملقا الاندلسية، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مباراة يسعى أيناء كتالونيا إلى تحقيق الفوز فيها من ليأخذ دفعة معنوية هامة قبل موقعة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، نستعرض لكم أبزر اللحظات في آخر مباريات جمعتا الفريقين.
{"author":"","friendly_name":"مهمة صعبة لبرشلونة أمام ملقا في ملعب روزاليدا ","full_gallery":"TRUE","gallery_name":"مهمة صعبة لبرشلونة أمام ملقا في ملعب روزاليدا ","gallery_slide":"barca-6.jpg","publish_date":"2017/04/08","rs_flag":"prod","section":["sport",""],"template_type":"adbp:content",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.