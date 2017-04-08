دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحل العملاق الكتالوني، برشلونة، ضيفا ثقيلا على ملعب "روزاليندا" في مدينة ملقا الاندلسية، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مباراة يسعى أيناء كتالونيا إلى تحقيق الفوز فيها من ليأخذ دفعة معنوية هامة قبل موقعة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، نستعرض لكم أبزر اللحظات في آخر مباريات جمعتا الفريقين.