دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستضيف ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية "كلاسيكو ألمانيا" بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ضمن مباريات الدوري الألماني "البوندسليغا"، نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين لعبوا للغريمين التقليديين.