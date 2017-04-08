قبل كلاسيكو ألمانيا.. هؤلاء لعبوا لبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند عبر التاريخ
هؤلاء لعبوا للبايرن ودورتموند عبر التاريخ
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستضيف ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية "كلاسيكو ألمانيا" بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ضمن مباريات الدوري الألماني "البوندسليغا"، نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين لعبوا للغريمين التقليديين.
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