دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حافظ تشيلسي على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن اكتسح مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في وقت فاز فيه ملاحقه المباشر توتنهام هوتسبرز على واتفورد برباعية نظيفة، وتغلب مانشستر سيتي على هال سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في حين حقق ليفربول فوزا هاما على ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وياتي ترتيب المراكز الأربعة الاولى حاليا كالتالي:

1. تشيلسي 75 نقطة

2. توتنهام 68 نقطة

3. ليفربول 63 نقطة

4. مانشستر سيتي 61 نقطة