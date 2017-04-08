حزن وفرحة في أبرز لحظات "ديربي العاصمة" بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
أبرز لحظات ديربي الريال وأتلتيكو
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" ديربي العاصمة الإسبانية، مدريد، بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، إذ نجح الأخير في تحقيق الفوز بآخر ثلاث زيارات له لهذا الملعب في حين خسر الأتلتيكو مباراته الأخيرة على أرضه بثلاثة اهداف نظيفة، نستعرض لكم أبرز لحظات الفريقين في لقاءات سابقة في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار للقاء السبت.
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