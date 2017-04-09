دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نجم كرة القدم المصرية السابق والمحلل الرياضي الحالي محمد أبوتريكة التعازي بضحايا التفجير الذي استهدف كنيسة "مارجرجس" في مدينة طنطا المصرية، والذي وقع صباح الأحد، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وذلك حسبما نشر على صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وغرد أبوتريكة قائلا: "خالص عزائي للشعب المصري ولأهالي ضحايا كنيسة مارجرجس وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وحفظ الله مصر وأهلها وأدام علينا التسامح والسلام"، حسب تعبيره.

وجاءت تغريدة أبوتريكة قبل الإعلان عن وقوع انفجار آخر استهدف كنيسة مارمرقس بمدينة الإسكندرية. وأسفر التفجيران عن مقتل 43 شخصا وإصابة 119 آخرين.