دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر برشلونة أمام ملقا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب "روساليدا"، ليضيع على نفسه فرصة تقاسم الصدارة مع ريال مدريد،ليبتعد بفارق ثلاث نقاط كاملة عن الفريق الملكي، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة الفريق الكتالوني أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر برشلونة بمستواه المعهود، بل ارتكب العديد من الهفوات الدفاعية في شوط المباراة الأول، إذ بدا الفريق غير متوازن دون مبرر، ليتلقى الهدف الأول عند الدقيقة 32، عبر لاعبه السابق، الإسباني ساندرو راميريس، بعد خطأ قاتل من مدافعي برشلونة، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لملقا.

وفي الشوط الثاني، سعى أصحاب الأرض للحفاظ على تقدمهم، دون أن يقوم برشلونة بضغط كبير على مرماهم، إذ كانت سيطرة لاعبي الفريق الكتالوني سلبية على الكرة.

زاد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من معاناة فريقه، حين تلقى بطاقة حمراء، عند الدقيقة 65، ليكمل الفريق الكتالوني المباراة بعشرة لاعبين، ويتلقى الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، عبر الإسباني جوناثان رودريغيز، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأبناء الأندلس.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 69، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، في حين رفع ملقا رصيده إلى النقطة 33.