دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل فكرت يوما بكلمات نشيد دوري أبطال اوروبا؟ هل رغبت في معرفة ماتعني كلمات هذا النشيد الشهير الذي يعزف دائما قبل انطلاق مباريات البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية، نستعرض لك معاني كلمات هذا النشيد ونشأته.
البداية
طلب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم من الملحن البريطاني توني بريتن، تلحين نشيد لبطولة دوري أوروبا، وذلك عام 1992، كما تكفل بريتن نفسه بكتابة كلمات هذا النشيد.
الإنشاد والعزف
قامت فرقة أوركسترا "فيلهارمونيك" الملكية بعزف هذا النشيد الشهير، كما قام مغنون من أكاديمية سانت مارتن بإنشاده على طريقة الكورس أو "الكورال".
اللغات
يحتوي هذا النشيد على ثلاث لغات، وهي اللغات الرسمية الثلاث للاتحاد الأوربي لكرة القدم، اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية.
الكلمات
- Ce sont les meilleures equipes باللغة الفرنسية (ها هي الفرق الأفضل)
- Es sind dis allerbesten Manschaftenباللغة الألمانية: (ها هي الفرق الأفضل)
-The main eventباللغة الإنجليزية: (الحدث الأبرز)
- Die Meisterباللغة الألمانية: (المحترف)
- Die Bestenباللغة الألمانية: (الأفضل)
- Les grandes equipesباللغة الفرنسة: (الفرق الكبرى)
- The Championsباللغة الإنجليزية: (الأبطال)
- Une grande reunion باللغة الفرنسية: (الاتحاد العظيم من جديد)
- Eine grosse sportliche Veranstaltungباللغة الألمانية: (حدث رياضي عظيم)
The main event
Die Meister
Die Besten
Les grandes equipes
The Champions
- Lls sont les meilleurs باللغة الفرنسية (إنهم الأفضل)
-Sie sind die Besten باللغة الألمانية (إنهم الأفضل)
-These are the Championsباللغة الإنجليزية (ها هم الأبطال)
Die Meister
Die besten
Les grandes Equipes
The champions
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