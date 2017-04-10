أجرى الحوار: عبيدة نفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نجم نادي الأهلي السعودي وظهيره الأيمن المتألق سعيد المولد، أن جمهور الفريق هو كلمة السر في تألق الراقي خلال المباريات التي خاضها "الراقي" في دوري أبطال آسيا حتى الآن وتمكن من تصدر المجموعة الثالثة، كما أشار إلى أن مباريات الأندية والمنتخبات السعودية والإماراتية تحمل في العادة طابعا خاصا، وذلك في حوار خص به CNN قبل مباراة فريقه أمام العين في البطولة الآسيوية، الثلاثاء.

وقال المولد إن "كلمة السر في كل فوز هو الجمهور الذي يحسد عليه الأهلي لأنه أصبح نموذجا لباقي الأندية، كما ان دعم الأمير خالد بن عبد الله، رمز الأهلي، كان له أثر كبير على تصدرنا للمجموعة ولله الحمد".

وأضاف النجم السعودي متحدثا عن مباراة الثلاثاء "العين يمتلك لاعبين على أعلى مستوى والأهلي كذلك، وسنقدم مباراة تليق بمستوى الكرة السعودية والإمارتية"

وتابع اللاعب الذي احترف سابقا في البرتغال حديثه عن المباراة قائلا "المباريات التي تجمع السعودية بالإمارات دائما ما تحمل طابعا خاصا إن كان على مستوى الأندية أو المنتخبات على حد سواء وتزيد التنافسية فيها حين تلعب في البطولات الآسيوية".

وأضاف المولد "كما أن هذه المباريات تجمع بين الأشقاء وأبناء الخليج، وهذا أحد أهم المكاسب في نظري، نتمنى من الله التوفيق لتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة السعودية مع شقيقنا العين الإماراتي"، حسب تعبيره.

وعاد النجم السعودي إلى صفوف نادي الأهلي قادما من الرائد خلال الموسم الحالي، بعد تجربة احترافية مع نادي فارنزي البرتغالي ولعب في صفوفه لموسم واحد قبل أن يعود إلى السعودية مجددا عبر بوابة الرائد.

يذكر أن العين سيستضيف الاهلي على أرضية ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.