دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية، الرياض، قمة من العيار الثقيل بين الهلال السعودي والوحدة الإماراتي، في حين سيستضيف الجزيرة الإماراتي نظيره الفتح السعودي في مباراة سعودية إماراتية أخرى، في وقت سيواجه فيه الريان القطري نظيره بيروزي الإيراني، وسيلتقي مواطنه لخويا بفريق استقلال خوزستان الإيراني أيضا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ففي الرياض، سيواجه الوحدة مهمة صعبة للغاية، إذ يتوجب عليه تحقيق الفوز على الهلال ليحافظ على آماله الضعيفة بالتأهل إلى الدور المقبل للبطولة، وذلك لأن "أصحاب السعادة" سيودعون البطولة في حال التعادل أو الخسارة.

بالمقابل، يطمح الزعيم الهلالي إلى تحقيق الفوز على الوحدة وانتزاع الصدارة من الريان، كما يسعى الهلال إلى عدم خسارة مركزه الثاني على أقل تقدير، ولا بديل له سوى الفوز على الوحدة في مباراة الإثنين.

وفي نفس المجموعة، سيحل الريان القطري ضيفا ثقيلا على بيروزي الإيراني، في مباراة يطمح من خلالها الفريق القطري العريق للحفاظ على صدارته للمجموعة والاقتراب بكشل كبير من ضمان التأهل للدور المقبل.

ويتصدر الريان فرق المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط مقابل خمس نقاط للهلال الذي يأتي ثانيا، وأربع نقاط لبيروزي صاحب المركز الثالث في حين يقبع الوحدة في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

أما المجموعة الثانية، فستشهد مباريات حاسمة، إذ سيستضيف الجزيرة نظيره الفتح على أرضية ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية، ابوظبي، إذ يسعى الجزيرة للحفاظ على بصيص الأمل المتبقي له، لا زال لديه تسع نقاط ممكنة يجب أن يحققها ويتعثر منافسيه في أكثر من مباراة.

من جانبه، يطمح الفتح إلى الاستمرار في تحقيق معجزته بعد ان حقق أربع نقاط في أول ثلاث مباريات له، محتلا المركز الثالث في المجموعة، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه كثيرون قبل انطلاق مباريات المجموعة، إذ كان هو الحلقة الأضعف فيها.

بالمقابل، وعلى أرضية ملعب عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية، الدوحة، يحل فريق استقلال خوزستان الإيراني ضيفا على لخويا القطري، في مباراة ستحدد بشكل كبير متصدر هذه المجموعة، إذ يطمح الفريق الإيراني للابتعاد بصدارة المجموعة والاقتراب من التأهل في حين سيسعى لخويا لخطف الصدارة من خصمه واعتلاء قمة المجموعة.

يتصدر الاستقلال فرق هذه المجموعة برصيد سبع نقاط، في حين يأتي لخويا ثانيا برصيد خمس نقاط والفتح ثالثا برصيد اربع نقاط والجزيرة رابعا دون رصيد من النقاط.