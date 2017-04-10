دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب يوفنتوس أرينا في مدينة "تورينو" الإيطالية مباراة نارية بين برشلونة ويوفنتوس في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قال مدافع يوفنتوس، الإيطالي ليوناردو بونوتشي عن هذه المباراة "برشلونة ويوفنتوس يمتلكان خطي دفاع مميزين لكن دفاعنا أفضل من دفاعهم".

من جانبه، أكد مهاجم اليوفي، الأرجنتيني غونزالو هيغواين أن برشلونة "سيتحلى بثقة كبيرة بعد الفوز على باريس سان جيرمان في دور الـ16"، لكنه أشار إلى أن فريقه سيحاول الاستفادة من أفضلية الأرض والجمهور في المباراة الأولى.

ووصلت بعثة برشلونة إلى تورينو مساء الإثنين استعداد للقاء الحاسم، والذي سيشهد مواجهة خاصة للاعب البرازيلي لبرشلونة والحالي ليوفنتوس، داني ألفيش، الذي سيواجه فريقه السابق.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في نهائي نسخة عام 2014/2015 وفاز برشلونة حينها بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، ليتوج بلقبه الخامس والأخير في دوري الأبطال.

ولم يبق من تشكيلة الفريق الإيطالي في تلك المباراة سوى الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، وبونوتشي وزميله في الدفاع ومواطنه أندريا بارزاغلي. والإيطالي الآخر كلاوديو ماركيزيو والسويسري ستيفان ليشتشتاينر.

وسيفتقد برشلونة لخدمات لاعب وسطه الإسباني سيرجيو بوسكيتس بسبب الإيقاف بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا والتركي أردا توران والإسباني أليكس فيدال بداعي الإصابة.

هذه هي التشكيلة التي سافرت مع الفريق الكتالوني إلى تورينو:

مارك اندريه تير شتيغن، غاسبر سيليسين، جوردي ماسيب، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس (لن يلعب)، دينيس سواريز، أردا توران (لن يلعب)، أندريس إننيستا، لويس سواريز، ليونيل ميسي، نيمار دا سلفا، خافيير ماسكيرانو، باكو ألكاسير، جوردي البا، لوكاس ديني، سيرجي روبيرتو، أندريه غوميز، أليكس فيدال (لن يلعب)، سامويل أومتيتي، جيريمي ماقيو، كارليس ألينيا، أليكس كاربونيل.

بالمقابل لا يعاني يوفنتوس من غيابات مؤثرة، إذ كان مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مصابا، لكنه عاد لتدريبات الفريق، كما يغيب اللاعب الكرواتي الشاب ماركو بياكا عن المباراة بسبب الإصابة.

هذه هي تشكيلة يوفنتوس الجاهزة لموقعة الثلاثاء

جانلويجي بوفون، نيتو، إيميل أوديرو، جيورجيو كيليني، أليكس ساندرو، مهدي بن عطية، أليكس ساندرو، أندريا بارزاغلي، ليوناردو بونونتشي، داني ألفيش، دانيلي روغاني، ستيفان ليشتشتاينر، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة، كلاوديو ماركيزيو، ماريو ليمينا، كوادو أسامواه، ستيفانو ستورارو، توماس رينكون، خوان كوادرداو، غونزالو هيغواين، باولو ديبالا.

سيدير الحكم البولندي سايمون مارسينياك المباراة، بمساعدة الحكمين البولنديين توماس ليستيفيس كمساعد أول وبافل سوكولنسكي كمساعد ثان، بالإضافة إلى البولندي رادوسلاف سيجكا كحكم رابع، والبولنديين بافيل راسكوفسكي وتوماس موسيال كحكمين إضافيين.

توقيت المباراة: الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش