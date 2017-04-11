دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية، قمة إماراتية سعودية، تجمع بين الزعيم العيناوي والملكي الأهلي، ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، كما سيستضيف التعاون السعودي، نظيره الأهلي الإماراتي في مباراة إماراتية سعودية أخرى في نفس البطولة.

ففي قمة مباريات هذه الجولة، سيحل الأهلي السعودي ضيفا على العين، طامحا لتحقيق فوزه الأول على الفريق البنفسجي في البطولة الآسيوية، إذ التقى الفريقان في ثلاث مواجهات سابقة في البطولة الآسيوية، فاز العين في اثنتين وحدث التعادل في واحدة.

من جانبه، يطمح الزعيم الإماراتي إلى تحقيق فوز ثالث على الأهلي، لإثبات تفوقه على الفريق السعودي في البطولات الآسيوية، كما يسعى لخطف صدارة المجموعة الثالثة منه.

ويحتل "الراقي" صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط مقابل خمس نقاط للعين، في حين يحتل ذوب آهن الإيراني المركز الثالث برصيد أربع نقاط ويتذيل فريق بونيودكور الاوزبكي فرق المجموعة دون رصيد من النقاط.

وكان العين قد خطف نقطة التعادل من ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة بعد ان تعادل مع الأهلي هدفين لمثلهما في مباراة الذهاب بينهما في هذه المجموعة.

وفي مباراة أخرى، سيستضيف فيها "سكري القصيم"، التعاون، نظيره الأهلي الإماراتي على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة القصيم السعودية، إذ يسعى أصحاب الأرض لإكمال مغامرتهم في البطولة الآسيوية، إذ يحتلون المركز الثالث في المجموعة الاولى برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، الأهلي.

بالمقابل، يطمح "فرسان دبي" لانتزاع النقاط الثلاث من السعودية من أجل الاقتراب من المتصدر، استقلال طهران الإيراني، بل وخطف الصدارة منه في حال تعثره أمام لوكوموتيف طشقند الاوزبكي، إذ يمتلك الفريق الإيراني ست نقاط مقابل أربع للأهلي وثلاث نقاط للفريق الاوزبكي، ما يجعل الصراع على بطاقتي التأهل في هذه المجوعة مشتعلا أكثر من أي مجموعة أخرى في البطولة.