دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نادي بروسيا دورتموند الألماني إصابة لاعبه الإسباني مارك بارترا في التفجير الذي وقع قرب حافلة الفريق التي كانت متجهة نحو ملعب "سيغنال إدونا بارك" والذي كان من المقرر أن يستضيف مباراة دورتموند وموناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "مارك بارترا أصيب في التفجير وهو الآن في المستشفى نتمنى لك الشفاء العاجل، مارك"، حسب تعبيره.

ويقوم موناكو بإجراء حصة تدريبية على ارضية "سيغنال إدونا بارك" وذلك من أجل الحفاظ على جاهزية الفريق وتركيزه على المباراة التي تأجلت للأربعاء.

من جانبها، أكدت شرطة مدينة دورتموند أن المدرجات أخليت من المشجعين دون مشاكل وأنهم في طريقهم إلى منازلهم، محذرة سائقي الدراجات النارية من كثافة الناس في الطرقات.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 26 عام انتقل من برشلونة الإسباني إلى دورتموند في الموسم الحالي وقدم مستويات جيدة مع الفريق الأصفر.