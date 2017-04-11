كيف كانت تحضيرات دورتموند وموناكو قبل صراع ملعب "إدونا بارك"
بالصور...كيف كانت تحضيرات دورتموند وموناكو
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و13 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "سيغنال إدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية مباراة نارية بين أصحاب الأرض، بروسيا دورتموند وموناكو الفرنسي، في مباراة تحدث للمرة الأولى في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، فمن سينتصر؟
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