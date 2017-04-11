دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "سيغنال إدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية مباراة نارية بين أصحاب الأرض، بروسيا دورتموند وموناكو الفرنسي، في مباراة تحدث للمرة الأولى في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، فمن سينتصر؟