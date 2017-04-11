دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني عن وقوع انفجار لحظة مغادرة بعثة الفريق إلى ملعب "سيغنال إدونا بارك" والذي سيستضيف مباراة دورتموند وموناكو الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا حدوث إصابة واحدة دون الكشف عن هوية المصاب، كما تم تأجيل المباراة للأربعاء.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "الحادثة وقعت لحظة مغادرة حافلة فريقنا، وقد أصيب شخص واحد، ننتظر مزيدا من المملومات".

وأضاف النادي الالماني في تغريدة أخرى "لقد تم اتخاذ قرار تأجيل المباراة حتى الأربعاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء"، حسب تعبير النادي.

وقد اعاد الفريق الأصفر نشر تغريدة للشرطة الألمانية، جاء فيها أن انفجارا وقع بجانب حافلة الفريق المتجهة نحو ملعب اللقاء، في وقت أكدت فيه الشرطة وجود عدد من عناصرها قرب ملعب اللقاء.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، إصابة مدافع الفريق الإسباني، ولاعب فريق برشلونة السابق، مارك بارترا، خلال الحادثة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولوم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات حتى اللحظة.