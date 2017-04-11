دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي يوفنتوس الإيطالي بنظيره برشلونة الإسباني على أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا"، إذ تواجه الفريقان في سبع مباريات سابقة، فاز برشلونة في ثلاث منها وكانت الغلبة ليوفنتوس في مواجهتين وحدث التعادل في مثلهما، وهذه هي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.