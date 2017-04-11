بالأرقام والصور.. تعرف على مواجهات برشلونة ويوفنتوس عبر التاريخ
تعرف على مواجهات برشلونة ويوفنتوس عبر التار
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي يوفنتوس الإيطالي بنظيره برشلونة الإسباني على أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا"، إذ تواجه الفريقان في سبع مباريات سابقة، فاز برشلونة في ثلاث منها وكانت الغلبة ليوفنتوس في مواجهتين وحدث التعادل في مثلهما، وهذه هي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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