دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب يوفنتوس على برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا" في مدينة تورينو الإيطالية، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في مباراة لقن فيها المدرب الإيطالي لليوفي ماسيميليانو أليغري درسا تكتيكيا لنظيره الإسباني لويس إنريكي.

لم ينتظر أصحاب الأرض طويلا تسجيل الهدف الأول، إذ سجل النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، الهدف الأول لليوفي عند الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

لم يستفق برشلونة التائه فنيا من صدمة الهدف الاول، حتى تلقت شباكه الهدف الثاني عبر ديبالا نفسه عند الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السيدة العجوز بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سيطر الضيوف على الكرة لكن دون فاعلية على مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، ليستقبلوا الهدف الثالث، عند الدقيقة 55.

لم ينجح برشلونة بعد ذلك في استعادة أنفاسه، إذ غاب نجومه عن أدائهم المعتاد وأخفق إنريكي في إيجاد الحلول الفنية، لينتهي الللقاء بثلاثية نظيفة للفريق الإيطالي.

وسيحتاج الفريق الكتالوني إلى تسجيل أربعة أهداف كاملة في مرمى يوفنتوس في مباراة الإياب دون تلقي أهداف ليتأهل إلى نصف النهائي، وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخ مواجهات الفريقين، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل.