دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يشهد ملعب "أليانز أرينا" موقعة خاصة بين العملاق البافاري، بايرن ميونخ، ونظيره الملكي، ريال مدريد، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في مباراة ستشهد مواجهات خاصة بين أصدقاء الأمس، إذ كان مدرب ريال مدري الحالي زين الدين زيدان مساعدا لمدرب بايرن ميونخ الحالي، كارلو أنشيلوتي، في الريال، كما كان لاعب البايرن حاليا، الإسباني تشابي ألونسو لاعبا للفريق الإسباني في حين كان الألماني توني كروس لاعبا للبايرن.

من هم اللاعبين الجاهزين من جانب البايرن

لا يعاني البايرن إلا من غياب مدافعه المميز، الألماني ماتس هاميلز، بداعي الإصابة في وقت يعود فيه المهاجم الألماني المتالق، توماس مولر، إلى صفوف الفريق بعد عودته من الإصابة.

تشكيلة البايرن المتوقعة تضم كل من:

مانويل نوير- فيليب لام – خافي مارتينيز – جيروم بواتينغ- ديفيد الابا- أرتورو فيدال- تشابي ألونسو- تياغو ألكنتارا- أريين روبن- روبيرت ليفانوفسكي- فرانك ريبيري.

من هم اللاعبين الجاهزي من جانب الريال

يعاني الريال من غيابات عدة في مركز قلب الدفاع، إذ يغيب كل من الفرنسي رافائيل فاران والبرتغالي كيبلر بيبي بداعي الإصابة، ما سيجعل زيدان مضطرا للاعتماد على المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز إلى جانب مواطنه سيرجيو راموس.

تضم تشكيلة الريال المتوقعة للمباراة كل من:

كيلور نافاس- داني كارفخال- مارسيلو- سيرجيو راموس- ناتشو فيرنانديز- لوكا مودريسش- كارلوس كاسيميرو- توني كروس- غاريث بيل- كريم بنزيما- كريستيانو رونالدو

تصريحات المدربين

أكد المدرب الإيطالي للبايرن، أن مواجهة ريال مدريد تعد مناسبة خاصة بالنسبة له، لأن علاقات جيدة تجمعه بلاعبي الريال، كما أنه وزيدان صديقين مقربين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معرفته بلاعبي الريال وزيدان لن تعطيه الأفضلية في موقعة الأربعاء.

بالمقابل، قال "زيزو" إن المواجهة ليست بينه وبين أشيلوتي، بل هي بين فريقين كبيرين، مؤكدا أن فريقه الحالي أفضل من فريق عام 2014 والذي كان يقوده المدرب الإيطالي وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا.