دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب موناكو الفرنسي على مضيفه بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تأجلت للأربعاء بعد التفجيرات التي حدثت الثلاثاء بقرب حافلة النادي الألماني، وذلك على أرضية ملعب "سيغنال إدونا بارك" في مدينة دورتموند الالمانية.

وتقدم الفريق الفرنسي أولا عبر النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، عند الدقيقة 19، قبل أن يضيف المدافع الألماني لدورتموند سفين بيندر، الهدف الثاني لموناكو بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للضيوف.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب الألماني لدورتموند توماس توخيل تبديلات مؤثرة وغير طريقة لعب فريقه، ليعود الفريق الألماني ويسجل هدف تقليص الفارق عبر اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي عند الدقيقة 57.

لم يرض موناكو بأن يفوز بفارق هدف وحيد فقط، بل عاد وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 79 عبر مبابي، بطريقة مميزة، قبل أن يقلص دورتموند الفارق مرة أخرى عبر اللاعب الياباني شينجي كاغاوا عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف للضيوف مقابل هدفين لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، يحتاج موناكو إلى التعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف وحيد مع عدم قبول أكثر من ثلاثة اهداف، في حين يحتاج دورتموند للفوز بفارق أكثر من هدف، أو بفارق هدف مع تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف في الإياب.