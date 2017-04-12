دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي فريقا أتلتيكو مدريد وليستر سيتي في مباراة نارية على ارضية ملعب "فيسنتي كالديرون" في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين والأولى في البطولة الأوروبية الأكبر على مستوى القارة العجوز.

ستشكل هذه المباراة مناسبة خاصة للمشجعين العرب والجزائريين بسبب مشاركة النجمين الجزائريين رياض محرز وإسلام سليماني، فهل سيقودان محاربا الصحراء ليستر إلى نصف النهائي؟

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة للمباراة

يان أوبلاك- دييغو غودين- ستيفان سافيتش- فيليبي لويز- خونفران- كوكي- غابي- يانيك كاراسكو- ساؤول نيغويز- فيرناندو توريس- أنطوان غريزمان

ويعاني أتلتيكو مدريد من غياب مهاجمه الفرنسي كيفن غاميرو ولاعب وسطه البرتغالي تياغو، في حين يستمر غياب الحارس الثاني الإسباني ميغيل مويا.

تشكيلة ليستر المتوقعة للمباراة

كاسبر شمايكل- روبيرت هاث- كريستيان فوتشس- داني سيمبسون- بين تشيلويل- داني درينك ووتر- مارك ألبرايتون- دانييل أمارتي- رياض محرز-جيمي فاردي- إسلام سليماني

يعاني ليستر من عدة غيابات مؤثرة، إذ سيغيب مدافعه وقائده الجمايكي ويس مورغان، والفرنسي موغا ويغ، ومواطنه نامباليس ميندي، كما ستكون جاهزية اللاعب النيجيري ويلفريد نديدي موضع شك.