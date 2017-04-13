دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر، الامير مشعل بن سعود، أن رئيس النادي الحالي، الأمير فيصل بن تركي، أبدى رغبته بتقديم استقالته من رئاسة النادي، داعيا الراغبين بترشيح أنفسهم لرئاسة "العالمي" إلى تقديم أنفسهم قبل نهاية إبريل/نيسان الحالي، وذلك في بيان نشره النادي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وجاء في البيان أن السعود قال في تصريح له "اجتمعت مساء أمس بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة النادي".

وأضاف "وقد أكد لي سموه رغبته بالاستقالة من مصبه كرئيس لمجلس إدارة النادي نهاية الموسم الجاري، مؤكدا على أنه سيكون داعما لأي رئيس قادم يتولى إدارة النادي".

وتابع البيان نقلا عن السعود "ونزولا عن رغبة سموه في ترك منصبه نهاية الموسم الجاري وأمام ذلك الحال ومن موقع المسؤولية وحرصنا على مستقبل النادي، أهيب بمن يرى في نفسه الرغبة والقدرة على تولي رئاسة النادي بالتقدم لحمل هذه المسؤولية في موعد أقصاه نهاية شهر إبريل 2017"، حسب تعبيره.

وتولى الأمير فيصل بن تركي رئاسة النصر عام 2009، ولقب بـ "كحيلان" من قبل الجماهير بعد ان أقام حفل اعتزال للنجم ماجد عبد الله، كما أصبح أحد أهم رموز النادي بعد ان حقق الفريق تحت قيادته لقبين متتاليتين للدوري السعودي في موسمي 2013/2014 و 2014/2015، كما حقق الفريق لقب كأس ولي العهد في موسم 2013/2014.

يذكر أن "العالمي" أضاع فرص عدة خلال الموسم الحالي لانتزاع الألقاب، إذ خسر نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد وابتعد عنه الهلال في صدارة الدوري كما ودع كأس الملك من ربع النهائي أمام الهلال أيضا.