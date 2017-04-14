دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تكتسح الصفحة العربية لريال مدريد على موقع "تويتر" باقي الصفحات العربية للاندية الأوروبية بعدد المتابعين، في حين احتلت صفحة نادي الهلال السعودي المركز الثاني متفوقة على الصفحة العربية لبرشلونة، الأمر الذي يدل على شعبية كبرى للنادي السعودي على تويتر، وجاءت صفحة مانشستر سيتي العربية في المركز الثالث.

وبلغ عدد متابعي صفحة ريال مدريد العربية 6.69 مليون متابع على تويتر، إذ نشرت الصفحة 21 ألف تغريدة منذ تأسيسها، الأمر الذي جعلها تتصدر باقي الصفحات العربية للأندية الأوروبية.

أما صفحة برشلونة العربية فوصل عدد متابعيها إلى 907 آلاف متابع على تويتر، وقامت الصفحة بنشر 14.1 ألف تغريدة منذ تأسيسها، مقابل 342 ألف متابع لصفحة مانشستر يونايتد العربية، و 146 ألف متابع لصفحة ليفربول العربية.

جاء المركز الثاني من نصيب نادي الهلال الذي وصل عدد متابعيه إلى 6.25 مليون متابع، متفوقا على جميع الأندية الأوروبية، في حين جاءت صفحة مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 3.28 مليون متابع، واحتل الاتحاد السعودي المركز الرابع بـ 2.17 مليون متابع.

أما الاندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، فتفوق الأهلي على الزمالك، إذ وصل عدد متابعي الأهلي 1.62 مليون متابع مقابل 1.6 مليون متابع لصفحة الزمالك.

يذكر أن متابعي بايرن ميونخ الألماني العرب على تويتر وصل إلى 73.4 ألف متابع، إذ قامت الصفحة بنشر 12.1 ألف تغريدة منذ تأسيسها.