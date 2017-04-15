دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب الملك فهد الدولي "كلاسيكو الكرة السعودية" في الآونة الأخيرة بين الهلال والأهلي، في مباراة يسعى من خلالها الزعيم إلى التتويج رسميا بلقب دوري جميل للمحترفين (الدوري السعودي) ويوسع الفارق بينه وبين ملاحقه، الاتحاد إلى 11 نقطة، أو مع النصر في حال فوزه إلى عشر نقاط قبل ثلاث جولات من النهاية، في حين يطمح الأهلي إلى انتزاع المركز الثاني أو الثالث على اقل تقدير في حال فوزه على الهلال وتعثر النصر.

يمر الهلال بأفضل فتراته خلال الموسم الحالي، إذ نجح في تحقيق الفوز بآخر خمس مباريات في الدوري، فقد فاز على الفيصلي والخليج والاتحاد والفتح والرائد، ليبتعد بالصدارة ويصبح على بعد ثلاث نقاط من التتويج باللقب.

بالمقابل، يطمح الأهلي، إلى الوصول للمركزين الثاني أو الثالث كي يتأهل الفريق مباشرة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، دون الحاجة للعب أدوار تمهيدية للبطولة.

ولا يعيش الأهلي أفضل مواسمه خلال الموسم الحالي، إذ حقق فوزا واحدا في آخر خمس مباريات له، بعد أن خسر مباراتين أمام القادسة والنصر وتعادل في مثلهما أمام الوحدة والباطن وحقق فوزه الوحيد على الرائد.

من جانبهم، يستعد الهلاليون للاحتفال باللقب رقم 14 لهم في الدوري، والذي غاب منذ موسم 2010/2011، الأمر الذي جعل الجماهير الهلالية متعطشة لتحقيقه، فقد تعودت ألا يغيب الدوري عن خزائن فريقها لأكثر من ثلاثة أعوام، منذ موسم 1995/1996.

سيعتمد الأهلي على أظهرته المميزة وهجومه القوي بقيادة النجم السوري وهداف الدوري حالا، عمر السومة، في حين سيراهن الهلال على نجمه البرازيلي المتألق كارلوس إدواردو ومهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني، بالإضافة إلى النجوم الكثر في الفريق الأزرق.

يتصدر بوناتيني ترتيب هدافي الهلال خلال الموسم الحالي برصيد 12 هدفا مقابل تسعة أهداف لإدواردو، في حين يتصدر السومة ترتيب هدافي الأهلي والدوري ككل برصيد 22 هدفا.

سجل الهلال 53 هدفا خلال الموسم الحالي وتلقت شباكه 13 هدفا، وهو أقوى دفاع وهجوم في البطولة في حين هز الأهلي شباك منافسيه بـ50 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، خلال 22 مباراة في الدوري، ما يدل على أن الفرق الملكي يعاني دفاعيا خلال الموسم الحالي.