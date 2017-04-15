دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – "برشلونة انهزم في مباراتين لكنه يبقى برشلونة"، بهذه الكلمات حذر مدرب ريال سوسيداد، أوزيبيو ساكرستان، لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة مع برشلونة على أرضية ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة 32 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، في آخر مباراة للفريق الكتالوني في الدوري قبل مواجهة غريمه التقليدي، ريال مدريد، في "الكلاسيكو"، في حين سيحل الريال ضيفا ثقيلا على سبورتينغ خيخون ضمن مباريات نفس الجولة.

ففي المباراة الأولى، سيحاول برشلونة النهوض من كبوته بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يطمح إلى تحقيق فوز سيكون له أثر معنوي كبير على اللاعبين قبل مواجهة الإياب على أرضية "كامب نو" أمام اليوفي.

وعن هذه المباراة قال المدرب الإسباني للفريق الكتالوني،لويس إنريكي "سنواجه أحد أصعب الخصوم لاسيما وأننا أصبحنا في المراحل الأخيرة من الدوري، فسوسيداد يمتلك قدرات عالية على الصعيدين الدفاعي والهجومي، ولكننا سنقاتل من أجل الحفاظ على حظوظنا بالمنافسة على اللقب"، حسب تعبيره.

أما في المباراة الثانية، فسيحل الفريق الملكي ضيفا ثقيلا على خيخون، منتشيا بالفوز على بايرن ميونخ في ملعب "أليانز أرينا" بهدفين مقابل هدف وحيد، في دوري الأبطال، إذ يسعى الريال لتجنب تعثر آخر بعد التعادل أمام أتلتيكو مدريد، قد يعرض صدارته للخطر.

وعن هذا اللقاء قال المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، "علينا أن نقدم أداء مميزا مرة أخرى، إذا أردنا خطف نقاط المباراة في خيخون"، وأشار زيزو إلى أن اللاعب الويلزي غاريث بيل لن يكون جاهزا لمباراة السبت كما أكد أنه استدعى المدافع البرتغالي فابيو كوينتراو لتشكيلة الفريق لكن مشاركته لبيست مؤكدة بعد.

يذكر أن رال مدريد يتصدر ترتيب "الليغا" برصيد 72 نقطة مقابل 69 نقطة لبرشلونة مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام سيلتا فيغو في الأسابيع القادمة من الدوري.