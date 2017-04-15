دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد نجم الوسط الإسباني إيسكو ألاركون، ريال مدريد لقلب الطاولة على مضيفه سبورتينغ خيخون، بعد ان تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحافظ الفريق الملكي على صدارته ويبتعد بفارق ست نقاط كاملة عن برشلونة، قبل مباراة الأخير مع ريال سوسيداد في وقت لاحق السبت، وذلك بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واللاعب الويلزي غاريث بيل والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

فعلى أرضية ملعب "المولينون"، فاجئ أصحاب الأرض ضيوفهم بالهدف الأول عند الدقيقة 14، عبر الكرواتي دوجي كوب، قبل أن يتعادل الريال عبر إيسكو بعدها بثلاث دقائق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، عاد خيخون وسجل هدف التقدم عبر الإسباني ميكيل فيسغا، عند الدقيقة 50، لكن الريال عاد وتعادل عند الدقيقة 59 عبر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

عاد إيسكو ولعب دور المنقذ مرة أخرى، حين سجل هدف الفوز القاتل لفريقه بطريقة مميزة، عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدفين لصالح "الميرينغي".

وبهذا الفوز، وصل الريال إلى نقطته رقم 75، مبتعدا بفارق ست نقاط عن برشلونة الذي يمتلك مباراة مع ريال سوسيداد في وقت لاحق السبت، مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام سيلتا فيغو، ليضمن الفريق الملكي دخول "الكلاسيكو"متصدرا.