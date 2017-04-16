دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN) –أجل الأهلي تتويج الهلال بلقب دوري جميل للمحترفين (الدوري السعودي)، بعد أن فرض عليه التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية، الرياض.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين رغم بعض الفرص الضائعة من الجانبين، إذ أضاع نواف العابد فرصة محققة للهلال وأضاع عمر السومة مثلها للأهلي لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

وفي الشوط الثاني، حاول الهلال خطف هدف الفوز وشن هجمات غزيرة على مرمى الأهلي، لكن الدفاع الأهلاوي وحارسه المتألق، ياسر المسيليم، حالا دون تسجيل الهلال لهدف في هذا اللقاء، الذي انتهى سلبيا.

وبهذا التعادل، وصل الهلال إلى نقطته رقم 57 في الصدارة، مبتعدا بفارق ثماني نقاط عن النصر، ليصبح على بعد فوز وحيد من حسم اللقب رسميا، في مباراته القادمة أمام الشباب.

بالمقابل، وصل الأهلي إلى نقطته رقم 46، وأضاع على نفسه فرصة تقاسم المركز الثالث والمؤهل مباشرة لدوري أبطال آسيا مع الاتحاد، ليبقى محافظا على مركزه الرابع.

يذكر أن الهلال كان سيتوج بلقبه رقم 14 في الدوري لو حقق الفوز على الأهلي في "الكلاسيكو" الذي أقيم السبت، لكن الامور تأجلت للأسبوع المقبل.