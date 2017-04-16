دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مباراة اقتربت من أن تكون المثالية بالنسبة للاعبيه، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، تشيلسي، بهدفين نظيفين، ليشعل الصراع على لقب الدوري ويقدم هدية ثمينة لتوتنهام هوتسبرز الذي أصبح على بعد أربع نقاط من تشيلسي، في وقت استعاد فيه اليونايتد المركز الخامس، ليصبح على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الرابع، والمؤهل للدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي.

فعلى أرضية ملعب "أولد ترافورد"، قدم اليونايتد شوطا أولا مميزا، بعد أن أغلق المساحات أمام الهجوم اللندني، ولدغه بالهدف الأول عبر النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، عند الدقيقة السابعة.

وبعد أن تقدم مبكرا، حاول أبناء مانشستر تسجيل الهدف الثاني، لكنهم لم ينجحوا في ذلك ليعودوا ويعتمدوا على المرتدات، كما دافعوا بشكل مميز لينتهي الشوط الاول بهدف نظيف للشياطين الحمر.

وفي الشوط الثاني، أراد اليونايتد أن ينهي المباراة مبكرا ويتجنب الدخول في حسابات معقدة، ونجح في ذلك، حين سجل الهدف الثاني عبر الإسباني أندير هيريرا، عند الدقيقة 49.

لم ينجح تشيلسي في العودة باللقاء بعد ذلك، كما أدار المدرب البرتغالي لليونايتد، جوزيه مورينيو، المباراة بطريقة مميزة، لتنتهي بهدفين نظيفين لفريقه.

وبهذا الفوز، وصل مانشستر يونايتد إلى نقطته رقم 60، محتلا المركز الخامس، ومبتعدا بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الرابع، ماشنستر سيتي.

يذكر أن هذا هو الفوز لليونايتد على تشيلسي منذ عام 2012، حين تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب "ستامفورد بريددج" في العاصمة البريطانية، لندن.