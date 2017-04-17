دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن تشيلسي الإنجليزي رحيل قائده وأسطورته جون تيري بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع اللاعب على عدم تجديد عقده لموسم آخر بعد 22 عاما قضاها النجم الإنجليزي في صفوف "أسود غرب لندن"، وذلك حسبما أعلن النادي اللندني عبر موقعه الرسمي.

لعب تيري مباراته الأولى مع الفريق اللندني عام 1998 وخاض منذ ذلك الوقت 713 مباراة مع تشيلسي وسجل 66 هدفا، ولعب كقائد للفريق العاصمي في 578 لقاء.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 36 عاما لقب دوري أبطال أوروبا مع الأسود وأربعة ألقاب في "البرمييرليغ" ولقبا للدوري الأوروبي وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بمجموع 14 بطولة مع النادي الإنجليزي.

وقال تيري عن هذا القرار "بعد 22 عاما هناك الكثير ليقال وهناك العديد من الأشخاص الذين يجب أن أشكرهم، من مدربين وزملاء وإداريين وجماهير، لقد قدموا لي الكثير من الدعم خلال هذه السنوات، لا أستطيع شكركم بالقدر الكافي، لكن الفرصة ستتاح لي خلال الأسابيع المقبلة لأتحدث عن هذا الامر".

وعن مستقبله أكد المدافع المضرم أنه لن يقرره في الوقت الحالي، بل سيركز على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح خلال الموسم الحالي في الدوري الممتاز، الذي يحتل تشيلسي صدارته.

وقد يكون تيري قد اختار هذا الموسم للرحيل، لأن فرص فريقه كبيرة بتحقيق لقب الدوري، وهو يريد أن يودع جماهير تشيلسي بلقب خامس لـ "البريمييرليغ" قبل الرحيل.

يذكر أن قائد تشيلسي هو آخر لاعبي الجيل الذهبي للكرة الإنجليزية في الدوري، فبعد رحيل ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وديفيد بيكهام وبول سكولز وغاري نيفيل ومايكل أوين وغيرهم، سيصبح تيري آخر الأساطير الذين يغادرون الدوري الإنجليزي الممتاز.