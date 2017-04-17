دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حقق نجم ريال مدريد، ألاركون إيسكو، أمنية صغيرة لطفلة اسبانية من أصل مغربي اسمها منار، عندما أهداها احتفالا خاصا غداة تسجيله هدف الانتصار في مرمى فريق خيخون، في إطار الدوري الاسباني.

وطلبت الطفلة من إيسكو، في لقاء مع المعجبين قبل المباراة بيوم واحد، بأن يحتفل بإشارة من يده، في إطار إشارات لغة الصم والبكم، تعني كلمة أحبك، وقالت له إن والدتها ووالدها حضرا معها إلى اللقاء، ويعانيان قصورا بالسمع والنطق، ويطلبان من إيسكو أن يحتفل بالإشارة المذكورة إذا سجل هدفا.

الطفلة منار، البالغة من العمر ثماني سنوات، قالت لقناة ريال مدريد إبّان اللقاء إن إيسكو وافق على القيام بهذه الحركة، كما أهداها توقيعه الخاص، وهو ما أكده إيسكو في الملعب، عندما لم ينس وهو يحتفل بالهدف الثالث في الدقيقة التسعين، وهو هدف الانتصار، أن يفي بالوعد حتى وهو في غمرة فرحه بتمكينه ريال مدريد من ثلاث نقاط غالية في سباق اللقب.

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وأورد موقع "إلكوميرسيو"، أن والدة الطفلة منار، اسمها وفاء بن موسى، وهي من أصل مغربي، تقطن منذ سنوات بمدينة خيخون، وقد احتفلتا معا بعد المباراة في مطعم قرب ملعب المدينة بالإهداء الخاص من إيسكو، رغم أن مشاعر الطفلة وأمها كانت مختلطة، فقد فرحتا بإهداء إيسكو، إلّا أنهما مع ذلك لم تفرحا بهزيمة فريق المدينة، سبورتنيغ خيخون.

وكان المتتبعون قد تساءلوا عن سبب رفع إيسكو للإشارة المذكورة وهو يسجل هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه، إذ لم يرفعها أبدا في أيّ احتفاء سابق، قبل أن يظهر السبب.