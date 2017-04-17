دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يظهر نجما برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في عدد من المناسبات يشربان مشروب "المتة" أو ما يسمى بالشاي البرغوياني أو الأرجنتيني، فما هو هذا المشروب وما هي علاقته ببعض البلدان العربية.

يعتبر مشروب "المتة" من أشهر المشروبات المنبهة في أمريكا اللاتينية إذ يؤخذ من نبات البهشية البراغويانية والتي تنبت في المناطق شبه الاستوائية في الدول اللاتينية،

ويعد نبات المتة من أشهر النباتات الدائمة الخضرة ويباع في الدول اللاتينية كما يتم تصديره إلى الخارج وخصوصا إلى الدول العربية إذ ينتشر هذا المشروب في سوريا ولبنان.

يعتقد أن المهاجرين من هذين البلدين العربيين إلى أمريكا اللاتينية، وعددهم كبير، عرفوا أبناء موطنهم على هذا المشروب وانتشر في هذين البلدين وذلك منذ مطلع القرن العشرين.

وظهر ميسي وسواريز في كثير من اللقطات وهم يشربون المتة بما يسمى "القرعة"، وهي الكأس الذي يستخدم لشرب المتة بالإضافة إلى مصاصة خاصة لشربها مع إضافة ماء ساخن إليها.