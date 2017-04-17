دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المهاجم السوري للنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، رقما قياسيا جديدا في دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، إذ أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة منذ عهد الاحتراف، الذي يسجل عدد أهداف أكبر من عدد المباريات التي خاضها في البطولة، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لدوري جميل على تويتر.

وشارك السومة في 65 مباراة في الدوري السعودي، سجل خلالها 71 هدفا، ليكون اللاعب الوحيد الذي يحقق هذا الرقم عبر تاريخ دوري المحترفين.

ويحتل اللاعب السوري حاليا صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 22 هدفا، متفوقا على أقرب ملاحقيه، النجم المصري للاتحاد محمود عبد المنعم "كهربا" بفارق سبعة أهداف.

وانتقل السومة إلى الأهلي قادما من القادسية الكويتي في صيف عام 2014، وحقق لقب هداف الدوري في أول موسمين له، كما أنه حاليا على طريق تحقيق لقب هداف البطولة الأقوى في العالم العربي للمرة الثالثة على التوالي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في الدوري وبات ينافس على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد أن أصبحت آماله بتحقيق اللقب الثاني على التوالي شبه مستحيلة.